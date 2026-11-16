Росія думає про завоювання міст поки 11 млн росіян без туалету вдома, заявив Радослав Сікорський. Фото:

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Країна-агресор РФ більше переймається захопленням чужих міст, ніж умовами життя власних громадян.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про проблему російської політичної культури. Вона полягає в тому, що Кремль більше дбає про завоювання іноземних міст, ніж про 11 млн росіян, які мають погані умови для життя. Про це очільник польського МЗС повідомив у соціальної мережі X.

Останні вимоги російського уряду висвітлюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме, що їх більше турбує завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них ніколи не чув, ніж близько 11 млн росіян, які не мають туалетів у власних домівках, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що під час переговорів щодо завершення війни проти України РФ знову порушила питання повернення військової присутності НАТО до позицій 1997 року. В Кремлі наполягають обмежити розширення НАТО та військову присутність Альянсу в Європі.