Армія РФ обстріляла селище на Харківщині, серед поранених є діти. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.

У вівторок, 27 листопада, окупанти атакували селище Пісочин, що в Харківському районі. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро осіб. Серед них — троє дітей. Пораненим медики надають необхіду допомогу. На місці працюють всі профільні служби. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також сьогодні упродовж дня ворог бив по Харкову. Вранці в Київському районі російський БпЛА влучив на рівні технічного поверху житлового будинку. Там було пошкоджено скління близько 25 вікон та балконів. Інформація про постраждалих не надходила.

Згодом загарбники безпілотником атакували автозаправну станцію. На місці події працювали екстрені служби.

Нагадаємо, російська армія 27 листопада обстріляла підприємство у Ніжині Чернігівської області. Там загинули чоловік та жінка, а ще четверо осіб зазнали поранень. Також окупанти атакували цивільне підприємство у Малинській громаді на Житомирщині. Внаслідок цього одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.