Росіяни атакували «Бандеролями» селище на Харківщині. Фото: СВА

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Ракурс

Армія Російської Федерації 9 листопада реактивними дронами «Бандероль» атакувала селище Шевченкове Харківської області.

У проміжку часу між 13.00 і 14.00 окупанти обстріляли магазин у центрі селища та відділення «Нової пошти». Були пошкоджені прилеглі житлові будинки. Також є поранені. Про це керівник Шевченківської СВА Сергій Старіков повідомив у Telegram.

Наша громада знову зазнала ворожої атаки. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по Шевченківській землі, руйнуючи домівки та інфраструктуру, намагаючись посіяти страх і паніку серед людей, — написав він.

Посадовець закликав всіх мешканців, бути максимально уважними та не нехтувати правилами безпеки. Він наголосив, що жодна справа і жодна поїздка чи побутове питання не варті людського життя.

Нагадаємо, 9 листопада російські окупанти влучили дроном-камікадзе по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Також були пошкоджені п’ять автомобілів і скління магазину. Поранень зазнав дворічний хлопчик, він перебуває у реанімації. Також постраждали двоє жінок.