РФ запустила по Україні 94 дрони, сили ППО збили 77 з них. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212570-rf-zapustyla-po-ukrayini-94-drony-syly-ppo-zbyly-77-z-nyh.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація атакувала Україну 94 ударними БпЛА.

У ніч на 12 березня окупанти запустили з Гвардійського в окупованому Криму, а також із російських Курська, Орла, Міллерево й Приморсько-Ахтарська дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. Понад 60 з них були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Протистояли ворожим цілям авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисники неба знешкодили 77 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 дронів-камікадзе влучили на 11 локаціях, а уламки впали на одній локації.

Два райони Дніпропетровської області зазнали понад 10 російських атак артилерією та безпілотниками. Як повідомили в ОВА, в Нікопольському районі ударів зазнали Нікополь і Марганецька громада. Там понівечені підприємства та багатоповерхівки.

А в Синельниківському районі були влучання по Миколаївській громаді, внаслідок чого горіли приватний будинок і господарська споруда. Постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Харківській області, за інформацією ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки рятувальники двічі потрапили під повторні удари. Ворожі БпЛА били по у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також по Харкову. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Окупанти вдарили по рятувальниках, коли вони гасили пожежу. Була пошкоджена пожежна автоцистерна, але рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, після опівночі 12 березня російські окупанти атакували населений пункт Менської громади Чернігівської області. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. Загинула 15-річна дівчинка, а поранення отримали її батьки.