Росія вночі атакувала Україну 101 безпілотником. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211632-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-101-dronom-buly-vluchannya-na-12-lokaciyah.html

Ракурс

Країна-агресор Росія атакувала Україну 101 безпілотником.

У ніч на 23 січня загарбники запустили з російських Курська, Орла, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також окупованого Донецька ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера» і безпілотники інших типів. Близько 60 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 76 ворожих БпЛА, але 19 дронів влучили на 12 локаціях.

Ввечері та вночі російська армія била по Дніпропетровщині. Голова ОВА Олександр Ганжа заявив, що противник атакував безпілотниками по Кривий Ріг та район. Там виникли пожежі й була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також внаслідок атаки БпЛА у Васильківській громаді постраждали 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Ворожий обстріл знищив приватний будинок і автівку, а ще одну оселю було пошкоджено. Також були понівечені господарська споруда та фермерське господарство.

Нагадаємо, 22 грудня російська армія завдала удару по житловій багатоповерхівці у місті Кривий Ріг. Постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. Госпіталізували вісьмох осіб, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості.