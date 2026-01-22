Ракурсhttps://racurs.ua/
Зросла кількість постраждалих у Кривому Розі. Фото: ОВА
Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по будинку в Кривому Розі
Армія РФ 22 січня завдала удару по житловій багатоповерхівці у місті Кривий Ріг.
Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них четверо дітей. Госпіталізували вісьмох осіб, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості. У стані середньої тяжкості також перебувають діти восьми та 10 років. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомили у Telegram.
Ворожий обстріл сильно пошкодив двоповерховий житловий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури й заклад культури.
Через атаку знеструмлено близько 10 тис. абонентів. Комунальники намагаються перезапустити великі котельні, але варто очікувати зниження температури в оселях. Міський водоканал наразі частково працюю на генераторах.
Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по житлових будинках у Кривому Розі та Дніпрі. Раніше повідомлялося про 11 постраждалих у Кривому Розі. А у Дніпрі поранення і травми отримали 14 цивільних. Серед поранених є 14-річна дитина, але її життю нічого не загрожує.