Наслідки російського удару у Дніпрі 22 січня, фото: ДСНС

Російські загарбники вдарили безпілотниками по Дніпру — в результаті частково зруйнована житлова 16-поверхівка, є травмовані.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв. м.

Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, травмовані 14 осіб, — розповіли у ДСНС.

На місці удару:

розгорнуто Пункт обігріву для населення;

встановлений Пункт екстреної психологічної допомоги, де психологи ДСНС надають необхідну підтримку постраждалим.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що серед постраждалих є дитина. Одного з поранених госпіталізовано.

Я спілкувався з людьми, і багато хто, на щастя, в момент влучання був на роботі, — зазначив він.