Рашисти знову знеструмили Чорноморськ, фото: ТСН

Чорноморськ залишився без світла після російської атаки (ВІДЕО)

22 січ 2026, 12:58
999

На Одещині місто Чорноморськ залишилось без електропостачання та опалення внаслідок російської атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 22 січня.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Василь Гуляєв.

Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з’явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі, — розповів він.

Внаслідок нічної атаки постраждала цивільна інфраструктура міста:

  • лікарня працює на генераторах;
  • школи вимушено перейшли на дистанційне навчання;
  • дитячі садки працюють у черговому режимі;
  • водопостачання здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Якщо ситуація не зміниться, після обіду буде запущено генератор на центральну котельню — щоб у квартирах залишалося тепло, щоб люди не залишилися наодинці з холодом, — зазначив мер.

Джерело: Ракурс


