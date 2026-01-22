Рашисти знову знеструмили Чорноморськ, фото: ТСН

Ракурс

На Одещині місто Чорноморськ залишилось без електропостачання та опалення внаслідок російської атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 22 січня.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Василь Гуляєв.

Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з’явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі, — розповів він.

Внаслідок нічної атаки постраждала цивільна інфраструктура міста:

лікарня працює на генераторах;

школи вимушено перейшли на дистанційне навчання;

дитячі садки працюють у черговому режимі;

водопостачання здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.