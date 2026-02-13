Російський «Шахед» знайшли на кризі Дніпра. Фото: НПУ

На замерзлому Дніпра виявили російський ударний безпілотник «Шахед».

Небезпечну знахідку 13 лютого знайшли на території Дніпропетровської області. На кризі лежав «Шахед» із бойовою частиною та відокремлена бойову частину від безпілотника. БпЛА, який впав після чергового обстрілу російськими військами міста Дніпро, не здетонував. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Поліцейські, які рухалися на спеціалізованому водному транспорті, прибули на місце та взяли територію під охорону. Знайдені небезпечні знахідки транспортували до спеціального підривного майданчика, де планують знешкодити.

В Нацполіції поінформували, що на місці події працювали працівники водної поліції Дніпровського райуправління поліції № 1, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області та слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві на території кладовища місцеві жителі виявили схожий на снаряд підозрілий предмет. З’ясувалося, що це — касетний осколковий бойовий елемент 3Б30, який може містити десятки або сотні таких елементів, що розлітаються на значній площі.