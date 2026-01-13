Небезпечну знахідку виявили на кладовищі у Миколаєві, фото: ДСНС

У Миколаєві на території кладовища місцеві жителі виявили схожий на снаряд підозрілий предмет, схожий на снаряд й викликали фахівців ДСНС.

Сапери ідентифікували небезпечну знахідку, як касетний осколковий бойовий елемент 3Б30. Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

3Б30 — це малий вибуховий елемент, який розсіюється над місцевістю під час застосування касетних боєприпасів. Один носій може містити десятки або сотні таких елементів, що розлітаються на значній площі, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що такий боєприпас після падіння на землю вибухає не відразу, а тому залишається небезпечним протягом тривалого часу.

Через невеликі розміри його складно помітити або легко сплутати зі стороннім предметом, — наголошують у відомстві.

Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів: