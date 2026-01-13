Ракурсhttps://racurs.ua/
Опасную находку обнаружили на кладбище в Николаеве, фото: ГСЧС
В Николаеве на территории кладбища обнаружили кассетный боеприпас (ФОТО)
У Миколаєві на території кладовища місцеві жителі виявили схожий на снаряд підозрілий предмет, схожий на снаряд й викликали фахівців ДСНС.
Сапери ідентифікували небезпечну знахідку, як касетний осколковий бойовий елемент 3Б30. Про це сьогодні, 13 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
3Б30 — це малий вибуховий елемент, який розсіюється над місцевістю під час застосування касетних боєприпасів. Один носій може містити десятки або сотні таких елементів, що розлітаються на значній площі, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що такий боєприпас після падіння на землю вибухає не відразу, а тому залишається небезпечним протягом тривалого часу.
Через невеликі розміри його складно помітити або легко сплутати зі стороннім предметом, — наголошують у відомстві.
Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів:
- не торкатися та не наближатися до них;
- негайно повідомляти за номером «101».