Последствия российской атаки на Николаев, фото: ГСЧС
Російські загарбники сьогодні, 4 березня, з ранку тероризують Миколаїв.
Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС та черговий караул пожежного потяга «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Поранено чоловіка, його госпіталізували.
Згодом рашисти атакували безпілотниками житловий сектор міста. В результаті:
- на одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу;
- на іншій локації залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.
Цього разу обійшлось без постраждалих.