Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Николаев, фото: ГСЧС

Российские беспилотники атаковали жилищный сектор Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2026, 16:28
999

Російські загарбники сьогодні, 4 березня, з ранку тероризують Миколаїв.

Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС та черговий караул пожежного потяга «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранено чоловіка, його госпіталізували.

Згодом рашисти атакували безпілотниками житловий сектор міста. В результаті:

  • на одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу;
  • на іншій локації залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.

Цього разу обійшлось без постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров