Наслідки російської атаки на Миколаїв, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212418-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-jytlovyy-sektor-mykolaieva-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 березня, з ранку тероризують Миколаїв.

Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС та черговий караул пожежного потяга «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранено чоловіка, його госпіталізували.

Згодом рашисти атакували безпілотниками житловий сектор міста. В результаті:

на одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу;

на іншій локації залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.

Цього разу обійшлось без постраждалих.