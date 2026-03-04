Новини
Наслідки російської атаки на Миколаїв, фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували житловий сектор Миколаєва (ФОТО, ВІДЕО)

4 бер 2026, 16:28
Російські загарбники сьогодні, 4 березня, з ранку тероризують Миколаїв.

Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС та черговий караул пожежного потяга «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранено чоловіка, його госпіталізували.

Згодом рашисти атакували безпілотниками житловий сектор міста. В результаті:

  • на одній з локацій зайнявся житловий двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу;
  • на іншій локації залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я. Боєприпас вилучили.

Цього разу обійшлось без постраждалих.

