Російський обстріл частково залишив Миколаївську область без світла. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211117-rosiyskyy-obstril-chastkovo-zalyshyv-mykolayivsku-oblast-bez-svitla.html

Ракурс

Російська окупаційна армія у ніч на 26 грудня завдала ударів по Миколаєву та передмістю.

Попередньо відомо, що ворог використав БпЛА типу «Молнія». Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без електропостачання. Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Вранці енергетики повернули світло всім споживачам. Інформація про постраждалих не надходила.

Також росіяни обстріляли Очаків із реактивних систем залпового вогню. Ця атака пошкодила 11 приватних житлових будинків та вісім автомобілів. Люди не постраждали.

Крім того, загарбники чотири рази вночі били FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. Там також обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня російська армія вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Волинській області та в Одесі. Загиблих і постраждалих немає. На місці обстрілів працюють всі відповідні служби.