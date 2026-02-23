Рашисти здійснили чергову атаку дронами по Миколаївщині, фото: «Укрінформ»

Ракурс

Російські загарбники вчора, 22 лютого, весь день атакували безпілотниками типу «Shahed 131/136» Миколаївську область.

Під атакою була енергетична та критична інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема:

у Миколаєві внаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримали подружжя — 58-річні чоловік та жінка, їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний — середньої тяжкості. Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, станом на 20.08 усі споживачі були заживлені;

у Баштанському районі внаслідок атаки «шахедів» пошкоджено обʼєкти транспортної та промислової інфраструктури у Снігурівській громаді. Постраждалих немає;

у Миколаївському районі ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Прес-служба ДСНС Миколаївщини повідомляє, що з п’яти пожеж в області 22 лютого одна сталася внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Shahed 136» — загорілася покрівля складської будівлі, яка не експлуатується. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 40 кв. м.