Наслідки російської атаки на Миколаїв, фото: ДСНС
У Миколаєві троє людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників (ФОТО)
У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.
Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці, — розповіли у ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- пошкоджений дах приватного житлового будинку;
- зайнялися господарча будівля, газова труба та сміття.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС, — додали у відомстві.