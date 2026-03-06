Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Николаев, фото: ГСЧС

В Николаеве три человека пострадали в результате атаки российских беспилотников (ФОТО)

6 мар 2026, 19:52
999

У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці, — розповіли у ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • пошкоджений дах приватного житлового будинку;
  • зайнялися господарча будівля, газова труба та сміття.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки на Миколаїв, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров