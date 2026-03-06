Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Николаев, фото: ГСЧС
У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.
Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці, — розповіли у ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- пошкоджений дах приватного житлового будинку;
- зайнялися господарча будівля, газова труба та сміття.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС, — додали у відомстві.