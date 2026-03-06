Последствия российской атаки на Николаев, фото: ГСЧС

У Миколаєві внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці, — розповіли у ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

пошкоджений дах приватного житлового будинку;

зайнялися господарча будівля, газова труба та сміття.