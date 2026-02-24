Ветерани, які зазнали поранень, зможуть вступати на службу до поліції без складання нормативів із фізпідготовки

Ветеранам спрощують вступ на службу до поліції, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n212249-veterany-yaki-zaznaly-poranen-zmojut-vstupaty-na-slujbu-do-policiyi-bez-skladannya-normatyviv.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 24 лютого, проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт № 14194, який вносить до закону «Про Національну поліцію» зміни, котрі дозволяють ветеранам, які отримали поранення, вступати на службу до поліції без складання нормативів із фізпідготовки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Громадяни, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, підрозділах цивільного захисту, Державній прикордонній службі, Збройних Силах та інших військових формуваннях, і отримали поранення чи захворювання під час безпосередньої участі в АТО, заходах із відсічі та стримування збройної агресії рф, а також у період повномасштабної війни, звільняються від проходження перевірки рівня фізичної підготовки при вступі на службу до поліції, — зазначив він.

Перелік відповідних посад визначатиме Міністерство внутрішніх справ.