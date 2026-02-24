Новини
Ветеранам спрощують вступ на службу до поліції, фото: Нацполіція

Ветерани, які зазнали поранень, зможуть вступати на службу до поліції без складання нормативів із фізпідготовки

24 лют 2026, 16:55
Верховна Рада сьогодні, 24 лютого, проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт № 14194, який вносить до закону «Про Національну поліцію» зміни, котрі дозволяють ветеранам, які отримали поранення, вступати на службу до поліції без складання нормативів із фізпідготовки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Громадяни, які проходили службу в органах внутрішніх справ, поліції, підрозділах цивільного захисту, Державній прикордонній службі, Збройних Силах та інших військових формуваннях, і отримали поранення чи захворювання під час безпосередньої участі в АТО, заходах із відсічі та стримування збройної агресії рф, а також у період повномасштабної війни, звільняються від проходження перевірки рівня фізичної підготовки при вступі на службу до поліції, — зазначив він.

Перелік відповідних посад визначатиме Міністерство внутрішніх справ.

Ми говоримо про людей, які вже довели свою відданість державі на полі бою. Багато з них мають безцінний бойовий досвід, високий рівень мотивації та авторитет серед особового складу. Тож наше завдання — створити умови, щоб вони могли продовжити службу в поліції або приєднатись до лав поліції, навіть якщо поранення наклали певні фізичні обмеження, — наголосив Вигівський.

