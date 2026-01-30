Ракурсhttps://racurs.ua/
Поліція отримала низку повідомлень про мінування об’єктів в Україні
Понад 2 тис. повідомлень про мінування об'єктів у низці регіонів України надійшли сьогодні, 30 січня.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Починаючи з 09.30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об'єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель, — розповіли у поліції.
Зазначається, що станом на 12.10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тис. повідомлень про замінування у:
- Києві;
- Вінницькій області;
- Волинській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Івано-Франківській області;
- Київській області;
- Кіровоградській області;
- Львівській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Харківській області;
- Хмельницькій області;
- Черкаській області;
- Чернівецькій області;
- Чернігівській області.
Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об'єктах інформація не підтвердилась, — зазначили у поліції. — Триває перевірка щодо інших об'єктів.
