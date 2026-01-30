Полиция получила ряд сообщений о минировании объектов в Украине

Понад 2 тис. повідомлень про мінування об'єктів у низці регіонів України надійшли сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Починаючи з 09.30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об'єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель, — розповіли у поліції.

Зазначається, що станом на 12.10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тис. повідомлень про замінування у:

Києві;

Вінницькій області;

Волинській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Івано-Франківській області;

Київській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Черкаській області;

Чернівецькій області;

Чернігівській області.