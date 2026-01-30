Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полиция получила ряд сообщений о минировании объектов в Украине

2 тыс. сообщений о минировании в ряде областей поступили 30 января — полиция

30 янв 2026, 13:27
999

Понад 2 тис. повідомлень про мінування об'єктів у низці регіонів України надійшли сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Починаючи з 09.30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об'єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель, — розповіли у поліції.

Зазначається, що станом на 12.10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 тис. повідомлень про замінування у:

  • Києві;
  • Вінницькій області;
  • Волинській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Закарпатській області;
  • Запорізькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Київській області;
  • Кіровоградській області;
  • Львівській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Рівненській області;
  • Сумській області;
  • Тернопільській області;
  • Харківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області;
  • Чернівецькій області;
  • Чернігівській області.

Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об'єктах інформація не підтвердилась, — зазначили у поліції. — Триває перевірка щодо інших об'єктів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров