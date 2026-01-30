Новости
Ракурс
В Киеве ряд учреждений проверяют на возможное минирование, фото: полиция Киева

Полиция получила уведомление о минировании ряда объектов в Киеве

30 янв 2026, 12:10
999

Правоохоронні органи сьогодні, 30 січня, отримали інформацію про мінування низки об'єктів у Києві.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств тощо, — розповіли у поліції.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

У поліції зазначають, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога — попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.

Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів — негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково, — наголосили у поліції.

Источник: Ракурс


