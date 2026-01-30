Ракурсhttps://racurs.ua/
Правоохоронні органи сьогодні, 30 січня, отримали інформацію про мінування низки об'єктів у Києві.
Про це повідомила прес-служба поліції Києва.
Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств тощо, — розповіли у поліції.
До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.
У поліції зазначають, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога — попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.
Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів — негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково, — наголосили у поліції.