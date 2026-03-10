Российский агент готовила новый обстрел оборонных предприятий и ТЭЦ в Киеве. Фото:

Агента російської Федеральної служби безпеки затримали у Києві.

Зловмисниця збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури Києва, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей. Також вона стежила за оборонними підприємствами й передавали їхні координати ворогу. Жінка «маскувала» свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. Про це прес-центр СБУ 10 березня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що агент позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні «цілі». Жінку затримали в її оселі в Оболонському районі столиці. Анентом виявилася продавець магазину однієї з торговельних мереж.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ. Зловмисниці вже повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, іноземець на замовлення Росії готував подвійний теракт у Києві. Зловмисник спершу мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати СВП у момент підходу військового до машини. Друга бомба мала вибухнути після прибуття на місце події екстрених служб.