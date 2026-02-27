Впервые пуск баллистической ракеты показал производитель ракет «Фламинго». Фото:

https://racurs.ua/n212342-ispytanie-ballisticheskoy-rakety-fp-7-pokazala-kompaniya-fire-point-video.html

Ракурс

Виробник ракет «Фламінго» вперше показав пуск балістичної ракети власного виробництва.

У п’ятницю, 27 лютого, компанія Fire Point показала випробування балістичної ракети FP-7. Кадри випробування ракети опублікував співвласник Fire Point Денис Штілерман у соціальній мережі Х.

Як відомо, у вересні минулого року компанія Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9.

Тоді заявлялося, що ракета FP-7 може вражати цілі на відстані до 200 км. Вона розвиває максимальну швидкість 1 тис. 500 м/с і має кругове відхилення в 14 м. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд. Ця ракета призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях та ї запускається з наземної платформи.

Разом із нею також розробляли FP-9 з дальністю до 855 км і бойовим навантаженням 800 кг для ураження цілей у глибокому тилу.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв про успіхи українських ракет та безпілотників й наголошував, що ЗСУ вже тоді використовували крилаті ракети «Нептун» та «Фламінго». Також глава держави повідомляв про успішне застосування ракет-дронів «Паляниця» та «Рута».