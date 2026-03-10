Новости
Последствия ракетного удара по Брянску, видеоскриншот

Ракеты Storm Shadow ударили по военному заводу в Брянске — СМИ (ВИДЕО)

10 мар 2026, 18:55
У Брянську було завдано ракетного удару по заводу мікроелектроніки «Група Кремній Ел».

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У соцмережах вже з’явилися відповідні відео. На деяких з них можна помітити, що удару по заводу було завдано ракетами, схожими на Storm Shadow.

Губернатор регіону Олександр Богомаз підтвердив ракетний удар по Брянську та заявив, що є загиблі та поранені, але не назвав кількості.

«Група Кремній Ел» — великий російський виробник мікроелектроніки. Випускає електронні компоненти, що використовуються у різних системах озброєнь та військової техніки, включаючи ракетні комплекси, системи ППО та безпілотники. Включно з ЗРК «Панцир», ВТРК «Іскандер», «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 та С-400, а також засоби РЕБ та РЛС.

