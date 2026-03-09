Новости
НАТО сбила еще одну иранскую ракету, фото: «Голос Америки»

Иран снова запустил ракету по Турции

9 мар 2026, 14:21
Випущена з Ірану балістична ракета увійшла в повітряний простір Туреччини та була нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, дислокованими у Східному Середземномор’ї.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

Зазначається, що деякі уламки впали на відкритій місцевості в Газіантепі у південно-центральній частині країни. Загиблих чи поранених внаслідок інциденту немає.

Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Проте ми повторюємо, що всі необхідні кроки будуть зроблені рішуче та без вагань для усунення будь-якої загрози території та повітряному простору нашої країни, — наголосили в міноборони країни.

Нагадаємо, це вже не перший такий випадок. 4 березня Міноборони Туреччини повідомило про збиття балістичної ракети, запущеної з Ірану. Тоді падіння уламків сталося у районі Дертьоль провінції Хатай.

