Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії.
Про це в інтерв’ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленськи.
За словами Зеленського, США звернулися з проханням про допомогу в четвер, 5 березня, а українська команда вилетіла наступного дня.
Ми відреагували негайно, — заявив Зеленський. — Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів.
Зазначається, що Білий дім не відповів на запитання про те, чи просили США допомоги в України.
Зеленський також повідомив, що у перші дні після початку американсько-ізраїльської війни в Ірані він і його команда отримували дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.
Джерело: The New York Times