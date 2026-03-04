Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські експерти з протидії іранським ракетам та дронам працюватимуть на Близькому Сході, команди про це вже домовляються.

Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної наради щодо ситуації на Близькому Сході та в районі Затоки.

І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами-сусідами Ірану:

Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони — такі ж «шахеди», які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.

За словами Зеленського, з боку Ірану за кілька діб уже застосовано понад 800 ракет різних типів і понад 1,4 тис. ударних дронів.