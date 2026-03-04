Турция сбила иранскую баллистическую ракету, на территории страны упали обломки

Иранская баллистическая ракета двигалась в направлении Турции, фото: «Оперативный ВСУ»

Міноборони Туреччини сьогодні, 4 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомило про збиття балістичної ракети, запущеної з Ірану.

Зазначається, що ракета пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії, й прямувала у напрямку повітряного простору Туреччини. Її своєчасно нейтралізували засоби протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

У районі Дертьоль провінції Хатай упали уламки, які були ідентифіковані як частина ракети-перехоплювача ППО, яка використовувалася для нейтралізації загрози в повітрі. У Міноборони Туреччини зазначили, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Наша рішучість та здатність забезпечити безпеку нашої країни та наших громадян на найвищому рівні. Туреччина стоїть на боці регіональної стабільності та миру, але вона повністю здатна захистити свою територію та громадян від загроз з будь-якого боку чи напрямку, — наголосили в турецькому оборонному відомстві.

У Міноборони Туреччини додали, що закликають всі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні: