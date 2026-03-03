Израильские спецслужбы годами следили за лидером Ирана Али Хаменеи. Фото:

https://racurs.ua/n212399-izrail-godami-sledil-za-ali-hamenei-stali-izvestny-detali-likvidacii-lidera-irana.html

Ракурс

Ізраїльські спецслужби роками контролювали майже всі дорожні камери Тегерана.

Саме завдяки цьому ізраїльтяни змогли встановити точне місце перебування Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день удару. Було зібрано досьє на охоронців іранських високопосадовців: їхні адреси, години чергування, маршрути, якими вони добиралися на роботу. Вдалося встановити кого ці бодігарди зазвичай охороняли та перевозили. Про це повідомило Financial Times з посиланням на джерела.

Ізраїль зміг вивести з ладу окремі компоненти десятка телефонних веж поблизу резиденції Хаменеї. Це дозволило заглушити зв’язок, а охорона іранського лідера не отримала попередження в день удару.

Атака на резиденцію була схвалена після того, як американське ЦРУ та ізраїльські спецслужби з’ясували, що Хаменеї проведе зустріч вранці 28 лютого у своєму офісі.

Зазначається, що операція з ліквідації стала результатом багаторічної роботи ізраїльської розвідки, включно з технічними підрозділами, агентами на місцях та методами аналізу соціальних мереж і великих даних для виявлення ключових цілей. Профейсійне планування та високоточна зброя дозволили уразити комплекс у той момент, коли там зібралися топ-посадовці Ірану.

Колишні та чинні ізраїльські розвідники розповіли журналістам, що убивство Хаменеї було політичним рішенням, а не лише технологічним досягненням. Ліквідація цього посадовця стала можливою завдяки багаторічному збору розвідувальної інформації, включно з перехопленням сигналів, спостереженням за камерами та глибоким проникненням у мобільні мережі.

Нагадаємо, 2 березня президент США Дональд Трамп закликав війська Ірану скласти зброю. КВІР, іранські військові та поліція повинні скласти зброю, інакше на них чекає смерть.

Джерело: Financial Times