Ядерний об'єкт на території Ірану міг зазнати атаки з боку американців та ізраїльтян.

Сполучені Штати Америки та Ізраїль нібито атакували ядерний об'єкт у Натанзі. Атака відбулася у неділю, 1 березня. Про це заявив посол Ірану в ядерній Організації Об'єднаних Націй Реза Наджафі, передає агентство Reuters.

Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану, — зазначив він, але деталей не навів.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі заявив, що агентство не могло зв’язатися з іранською владою щодо того, чи були пошкоджені або уражені ядерні об'єкти й висловив «стурбованість» ескалацією на Близькому Сході.

А сьогодні Гроссі наголосив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп закликав війська Ірану скласти зброю. КВІР, іранські військові та поліція повинні здатися, інакше на них чекає смерть. Бойові операції триватимуть доти, доки всі цілі не будуть досягнуті.

Джерело: Reuters