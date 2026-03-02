Иран атаковал посольство США в Кувейте и британскую авиабазу на Кипре. Фото:

https://racurs.ua/n212353-iran-atakoval-posolstvo-ssha-v-kuveyte-i-britanskuu-aviabazu-na-kipre.html

Ракурс

Посольство США в Кувейті зазнало атаки з боку іранської армії.

У понеділок вранці, 2 березня, над будівлею американського дипломатичного відомства помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану. Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги, а посольство попереджало своїх співробітників про небезпеку. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Існує постійна загроза ракетних атак та атак безпілотників над Кувейтом. Не приходьте до посольства, — закликали дипломати.

В МВС Кувейту сьогодні вранці заявляли про перехоплення невизначеної кількості БпЛА, спрямованих на цю країну. Офіційно про влучання по посольству не повідомляли.

Крім того, іранські безпілотники атакували авіабазу «Акротирі» Повітряних сил Великої Британії на Кіпрі. По об'єкту били БпЛА типу Shahed. Летовище зазнало незначних пошкоджень.

Видання BBC та Guardian пишуть, що напад стався через кілька годин після того, як Велика Британія погодилася дозволити США використовувати британські військові бази для атак на іранські ракетні об'єкти.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія разом з партнерами планує залучити українських експертів для ефективнішого збиття іранських дронів над країнами Перської затоки.

Джерела: BBC, Guardian, The Times of Israel