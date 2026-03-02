Дональд Трамп закликав війська Ірану скласти зброю. Фото:

Президент США Дональд Трамп закликав війська Ірану скласти зброю.

КВІР, іранські військові та поліція повинні скласти зброю, інакше на них чекає смерть. Вашингтон має серйозні цілі і бойові операції триватимуть доти, доки всі цілі не будуть досягнуті. Про це американський лідер 2 березня заявив у відеозверненні, яке було опубліковане на YouTube-каналі Білого дому.

Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранських військових і поліцію скласти зброю і отримати повний імунітет — або зіткнутися з неминучою смертю, — зазначив господар Білого дому.

Крім того, в NYT Трамп заявив, що американські військові готові завдати ударів по Ірану протягом наступним чотирьох-п'яти тижнів. Також розповів, що в нього є «три дуже хороші варіанти», хто може очолити країну.

Крім того, американський лідер зазначив, що готовий скасувати санкції проти Ірану, якщо нове керівництво продемонструє себе прагматичним партнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок американських авіаударів.

