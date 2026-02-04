Новини
Американський F-35 збив «шахед», який наближався до есмінця США. Фото:

Американський F-35 збив «шахед», який наближався до есмінця США — The Guardian

4 лют 2026, 09:59
999

Американський винищувач F-35 збив іранський безпілотник Shahed-139.

Цей дрон «з незрозумілим наміром» «агресивно» наближався до авіаносця ВМС США «Авраам Лінкольн» в Аравійському морі. Збиття цього БпЛА було необхідним «з метою самооборони та захисту авіаносця та персоналу на борту». Про це заявили в Центральному командуванні США, передають BBC та Guardian.

Заявляється, що внаслідок інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, і не було пошкодження обладнання.

Тегеран офіційно не коментував інцидент, але інформаційне агентство Ірану Tasnim підтвердило втрату зв’язку з дроном у міжнародних водах. Причина не називалася. А інформаційне агентство Fars поінформувало, що іранський дрон виконав «місію спостереження в міжнародних водах».

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум владі Ірану й наголосив, що на шляху до іранських берегів вже наближається авіаносна ударна група американських ВМС на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» (USS Abraham Lincoln).

Джерела: BBC, Guardian

Джерело: Ракурс


