Ізраїль ударив по будівлі в Ірані, де обирали наступника верховного лідера Алі Хаменеї.

У вівторок, 3 березня, ЦАХАЛ атакували будівлю в іранському місті Кум, що в центрально-західній частині Ірану. Ціллю ізраїльських військових стала будівля Асамблеї експертів, де мали обрати нового верховного лідера Ірану. Про це повідомило видання Ynet.

Неназваний представник сил безпеки Ізраїлю розповів Ynet, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі під час голосування з вибору наступника Хаменеї. Ця рада складається 88 членів. Наразі невідомо, скільки із цих посадовців перебували в будівлі на момент атаки.

Також Ynet пише, що в окремому іранському звіті заявлялося, що будівля була порожньою і в ній нікого не було.

Нагадаємо, 2 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав КВІР, іранських військових та поліцію скласти зброю, інакше їх буде ліквідовано.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок американських авіаударів.

Джерело: Ynet