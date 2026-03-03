Зеленский обсудил с президентом ОАЭ, как Украина может помочь

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський, президент України, на тлі іранських ударів по країнах Близького Сходу, провів розмову з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 3 березня, у своєму Telegram-каналі.

Обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході розмови президент ОАЕ повідомив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об'єктах, а буквально по всьому — по будинках, молах, навіть мечетях.

Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя — це спільний пріоритет для всіх у світі, — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна може відправити найкращих експертів зі збиття іранських безпілотників на Близький Схід, якщо тамтешні лідери переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я.