Иранский военный корабль утопили в Индийском океане, фото: Белый дом

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Сполучені Штати потопили в Індійському океані іранський військовий корабель.

Про це повідомляє BBC.

За словами Хегсета, іранський корабель «вважав себе у безпеці у міжнародних водах», натомість «він був потоплений торпедою.

Про який саме корабель йдеться, він не уточнив, але раніше військово-морські сили Шрі-Ланки повідомили, що корабель IRIS Dena затонув в Індійському океані і близько 140 людей, які перебували на борту, зникли безвісти.

У Міноборони Шрі-Ланки заявили, що вже виявлено тіла щонайменше 80 осіб, які перебували на борту іранського судна.

Агентство Reuters з посиланням на джерела серед американських посадовців повідомляє, що удару по кораблю було завдано з підводного човна.

За інформацією агентства Al Jazeera, корабель Dena, що перебував приблизно за 75 км від Галле на півдні Шрі-Ланки, відправив сигнал лиха між шостою та сьомою годинами ранку за місцевим часом. Ймовірно, Dena повертався додому після участі у Міжнародному флотському параді, який відбувся у лютому у місті Вішакапатнам на сході Індії.

Білий дім вже опублікував відео, котре показує момент влучання по іранському кораблю.

