Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські експерти з протидії іранським ракетам та дронам працюватимуть на Близькому Сході, команди про це вже домовляються.
Про це сьогодні, 4 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної наради щодо ситуації на Близькому Сході та в районі Затоки.
І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні, — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами-сусідами Ірану:
Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони — такі ж «шахеди», які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.
За словами Зеленського, з боку Ірану за кілька діб уже застосовано понад 800 ракет різних типів і понад 1,4 тис. ударних дронів.
Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні, — зазначив він.