Командування США назвало кількість військових, які залучені в операції проти Ірану.

В операції «Епічна лють» задіяні понад 50 тис. американських військових та сотні одиниць техніки США. Це, зокрема, 200 винищувачів, стратегічні бомбардувальники як-от B-2 та B-1 та 2, а також два авіаносці. Про це заявив командувач Центрального командування Сполучених Штатів Америки адмірал Бред Купер.

Більше спроможностей — у дорозі. Ці сили є найбільшим військовим скупченням США на Близькому Сході за покоління, — зазначив він і додав, що війська зосереджені на «обстрілі всього, що може стріляти у нас».

Купер стверджує, що військам США вдалося:

сильно пошкодити ППО Ірану;

знищити сотні балістичних ракет, пускових установок та БпЛА;

завдати «хірургічних ударів» по кількох військових об'єктах й командному посту;

знищити 17 іранських суден, зокрема підводний човен.

Адмірал стверджує, що в Перській затоці, Ормузькій протоці або в Оманській затоці зараз немає жодного іранського корабля. А зараз американці полюють за «останніми робочими пусковими установками балістичних ракет».

Водночас Іран запустив 500 балістичних ракет та понад 2 тис. дронів. Однак американці переконують, що можливості Ірану для ударів по Штатах та його союзниках знижуються, а можливості Пентагону — збільшуються.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Америка може воювати «вічно» завдяки величезним запасам боєприпасів, бо багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах.