Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Брянську, скріншот відео

Ракети Storm Shadow вдарили по військовому заводу у Брянську — ЗМІ (ВІДЕО)

10 бер 2026, 18:55
999

У Брянську було завдано ракетного удару по заводу мікроелектроніки «Група Кремній Ел».

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У соцмережах вже з’явилися відповідні відео. На деяких з них можна помітити, що удару по заводу було завдано ракетами, схожими на Storm Shadow.

Губернатор регіону Олександр Богомаз підтвердив ракетний удар по Брянську та заявив, що є загиблі та поранені, але не назвав кількості.

«Група Кремній Ел» — великий російський виробник мікроелектроніки. Випускає електронні компоненти, що використовуються у різних системах озброєнь та військової техніки, включаючи ракетні комплекси, системи ППО та безпілотники. Включно з ЗРК «Панцир», ВТРК «Іскандер», «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 та С-400, а також засоби РЕБ та РЛС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів