Рашисты нанесли ракетный удар по югу Одесщины, пострадали двое детей

Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n212419-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-ugu-odesschiny-postradali-dvoe-detey.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 березня, вдень завдали удару по півдню Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури — пошкоджено адміністративну будівлю.

Віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано по залізничній інфраструктурі Одещини:

пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції;

поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

Кіпер у своєму Telegram-каналі згодом уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.