Последствия российских ударов по Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали портовую и припортовую инфраструктуру Одесщины (ФОТО)

27 фев 2026, 10:49
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами, — розповів він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, рятувальники ліквідували наслідки займань. На місцях працюють профільні служби.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи знищено вже 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон — зерно, — додав Кулеба. — Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у регіоні:

  • постраждали двоє людей, серед яких — дитина;
  • зруйновано окрему споруду на території дитячого садка. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували;
  • спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами;
  • у житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів.

Наслідки російських ударів по Одещині, фото: Олексій Кулеба

Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


