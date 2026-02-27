Читайте также
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Російські загарбники в ніч на сьогодні 27 лютого (з 18.00 26 лютого) атакували Україну загалом 187 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 120 — «шахеди).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.