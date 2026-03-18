Силы обороны поразили важные цели в РФ 16 и 17 марта, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212701-sily-oborony-porazili-aviaremontnyy-i-aviastroitelnyy-zavody-v-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України 16 березня завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу «Авіастар» у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область РФ).

Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації (структура «Ростех») та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан», — зазначили в Генштабі.

За попередньою інформацією:

уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків;

частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область РФ).

Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства, — розповіли у Генштабі.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Масштаби завданих збитків уточнюються.