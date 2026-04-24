Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты переходят на дроны «Молния», фото: Сергей «Флэш» Бескрестнов
На всіх фронтах у ближній зоні бойових дій триває скорочення використання росіянами дорогих ударних БпЛА та перехід на дешеві «Молнії».
Про це сьогодні, 24 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Він зазначив, що «Молнія» має такі особливості:
- дальність роботи відеоканалу дрона досягається потужними передавачем VTX 5−10 Вт, спрямованими антенами. У зв’язку з цим важливо посилити фронт засобами радіоелектронної боротьби, орієнтованими на придушення відеоканалів;
- в України багато РЕБ для придушення каналів управління «Молніями», проте треба додавати засоби виявлення частот пультів. Частот дуже багато, тому тиснути їх перебором не вдасться;
- противники чудово знають ТТХ українського РЕБ, знають, що кожен РЕБ має ліміт ширини придушення і намагаються в складних моментах робити ППРЧ шириною 300−600 МГц і більше. З такою шириною смуги падає дальність управління, але зростає складність придушення. Це слід враховувати під час розробки нових засобів РЕБ.
А ще більшим потоком «Молнії» ворог намагається перенавантажити наші екіпажі зенітних дронів, — додав Бескрестнов.