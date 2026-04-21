Ракурс
Последствия российского воздушного удара, фото: Сергей Флеш

Советник министра обороны показал свой дом после атаки российских беспилотников (ФОТО)

21 апр 2026, 15:06
Радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій «Флеш» Бескрестнов на своїй Фейсбук-сторінці опублікував фото, які показують, що залишилося від його будинку після удару російського безпілотника.

Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу, — зазначив Бескрестнов.

Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг, — додав він.

Наслідки російського повітряного удару, фото: Сергій Флеш

Нагадаємо, раніше Бескрестнов повідомив, що вночі 20 квітня російський реактивний дрон-камікадзе «Шахед» врізався у стіну його будинку. Сам радник міністра отримав поранення.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
