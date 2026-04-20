Советника министра обороны пытались убить. Фото: Сергей Бескрестнов

Российский БпЛА пытался убить советника министра обороны

20 апр 2026, 11:26
Скоєно замах на радника міністра оборони.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що «чудом» залишився живим після атаки російського безпілотника по його будинку. Про це військовий написав у Facebook.

За його інформацією, вночі 20 квітня російський реактивний дрон-камікадзе «Шахед» врізався у стіну його будинку. Оселя радника міністра знищена.

Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — написав Бескрестнов.

Радника міністра оборони намагалися вбити. Фото: Сергій Бескрестнов

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров призначив Бескрестнова своїм радником з технологічних напрямків оборони у січні. Флеш фокусується на рішеннях щодо протидії російським БпЛА й розповідає про останні модифікації ворождих безпілотників.

Источник: Ракурс


