Радника міністра оборони намагалися вбити.
Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що «чудом» залишився живим після атаки російського безпілотника по його будинку. Про це військовий написав у Facebook.
За його інформацією, вночі 20 квітня російський реактивний дрон-камікадзе «Шахед» врізався у стіну його будинку. Оселя радника міністра знищена.
Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — написав Бескрестнов.
Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров призначив Бескрестнова своїм радником з технологічних напрямків оборони у січні. Флеш фокусується на рішеннях щодо протидії російським БпЛА й розповідає про останні модифікації ворождих безпілотників.