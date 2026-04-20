Радника міністра оборони намагалися вбити. Фото: Сергій Бескрестнов

Скоєно замах на радника міністра оборони.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що «чудом» залишився живим після атаки російського безпілотника по його будинку. Про це військовий написав у Facebook.

За його інформацією, вночі 20 квітня російський реактивний дрон-камікадзе «Шахед» врізався у стіну його будинку. Оселя радника міністра знищена.

Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — написав Бескрестнов.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров призначив Бескрестнова своїм радником з технологічних напрямків оборони у січні. Флеш фокусується на рішеннях щодо протидії російським БпЛА й розповідає про останні модифікації ворождих безпілотників.