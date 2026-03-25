Україна працює над створенням нового рубежу повітряного захисту. Фото: МОУ

Україна 24 березня відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку РФ за весь час повномасштабної війни.

Перед цією атакою ворог завдав комбінованого удару із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників. Загалом за добу було застосовано 999 дронів типу «Шахед». Однак попри рекордну кількість БпЛА, українська ППО змогла знищили понад 94% запущених цілей. Про це Міністерство оборони України 25 березня повідомило у Telegram.

Лише в межах Київської області росіяни застосували вчора близько 250 дронів. Ще в 2025 році така кількість безпілотників застосовувалася для масованої атаки по всій території України. Однак вчора цю кількість знешкодили в межах однієї області. У Міноборони стверджують, що в Київ не зміг залетіти жоден дрон.

Зазначається, що загарбники застосовують різні типи засобів ураження на різних висотах і швидкостях, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони.

В МОУ поінформували про розвиток ешелонованого захисту, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери.

Міністерство оборони України вже працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на мирні міста на заході країни. Ворог розуміє ці процеси. Саме тому під час удару 24 березня Росія застосувала усі доступні ресурси, — кажуть в оборонному відомстві.

Нагадаємо, з вечора 23 березня по вечір 24 березня росіяни атакували Україну загалом 948 безпілотниками. З них загалом 906 БпЛА було збито/подавлено. Це була найбільш масштабна повітряна атака ворога із застосуванням ударних безпілотників за весь час повномасштабного вторгнення.