Українська ППО вночі знешкодила 198 із 216 російських безпілотників. Фото:

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Ракурс

Російська армія вночі атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

У ніч на 5 червня окупанти запустили з окупованих районів Запорізької області дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також запустили 216 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивних), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» з окупованому Криму та російських Орла, Курська, Брянська й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Захисники неба знешкодили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 ударних безпілотників влучили на 13 локаціях, а уламки впали на 12 локаціях. Заявляється, що керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Російські військові, зокрема вчора ввечері, атакували Херсон дронами. У міській військовій адміністрації заявили про поранення 27-річного та 39-річного чоловіків, а також 51-річного чоловіка. Також внаслідок атаки безпілотниками загинув 75-річний місцевий мешканець.

Під дроновими атаками та ударами артилерією перебувала й Дніпропетровська область. За інформацією голови ОВА Олександра Ганжи, в Павлоградському районі загинула жінка, а двоє людей дістали поранення. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Також пошкодження внаслідок обстрілів зафіксували у Синельниківському та Самарівському районах.

А в Одеському районі внаслідок влучання БпЛА було зруйновано приватний житловий будинок і виникла пожежа. В ОВА заявили також про пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Крім того, горіли порожня складська будівля та обладнання.

Нагадаємо, 4 червня військовослужбовці 105-го прикордонного загону ДПСУ знищили вже 500-й з початку 2026 року «шахед». Лише протягом позаминулої доби та минулої ночі прикордонники знищили 33 ударні БпЛА типу Shahed та 14 безпілотників типу «Гербера».