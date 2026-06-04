Знищення російського «шахеда», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214225-500-y-shahed-znyschyly-chernigivski-prykordonnyky-z-pochatku-roku-bilya-kordonu-z-bilorussu.html

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Рашисти спрямовують ударні БпЛА вздовж українсько-білоруського кордону для атак вглиб України, зокрема, й на західні регіони України. У зв’язку з цим прикордонники на Чернігівщині майже щодня та щоночі беруть участь у протидії ворожим повітряним цілям.

Сьогодні, 4 червня, військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого знищили вже 500-й з початку 2026 року «шахед». Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що лише протягом минулої доби та цієї ночі прикордонники знищили 33 ударні БпЛА типу Shahed та 14 безпілотників типу «Гербера». Із них на ділянці відповідальності 105-го прикордонного загону збито 16 «шахедів» та п’ять «гербер».